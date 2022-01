Twitter mette al bando la deputata 'trumpiana' e QAanon Marjorie Taylor Greene

globalist

2 Gennaio 2022

Una cretina pericolosa che solo una destra impresentabile come quella del Gop ormai ai piedi di un golpista pericoloso come Trump poteva far candidare.

Twitter “ha sospeso in modo permanente” l’account personale di Marjorie Taylor Greene, nota come la ‘deputata di Qanon’, per via della sua adesione alle teorie complottiste dell’estrema destra americana. La donna è una delle più accese sostenitrici di Trump.

Il social media ha motivato la decisione sostenendo che la deputata repubblicana abbia violato le norme sulla politica del Covid, che vietano la disinformazione, con le sue tesi sull’inefficacia dei vaccini e dei dispositivi di protezione.

Secondo il regolamento di Twitter, essendo arrivata alla quinta sospensione, Greene – che mantiene il suo account ufficiale con 400mila follower – adesso è sospesa in modo permanente