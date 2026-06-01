L’Iran blocca i colloqui con gli Usa: niente pace finché Israele non fermerà l'aggressione nel Libano

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1 Giugno 2026 - 21.57

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L’Iran ha dichiarato che non ci saranno colloqui di pace con gli Stati Uniti finché non saranno soddisfatte le sue richieste di cessazione delle operazioni militari israeliane in Libano e a Gaza. Lo riferisce l’agenzia Tasnim, vicina alle Guardie Rivoluzionarie iraniane (Irgc).

Secondo Tasnim, la squadra negoziale iraniana ha deciso di interrompere lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti attraverso i mediatori, in risposta all’offensiva israeliana in Libano.

L’agenzia riferisce inoltre che l’Iran e quello che definisce il proprio «fronte della resistenza», ovvero i gruppi alleati della Repubblica islamica nella regione, intendono lavorare per bloccare completamente lo stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo per il commercio energetico.

Tasnim aggiunge che Teheran punta anche ad «attivare» altri fronti, compreso lo stretto di Bab el-Mandeb, situato al largo delle coste dello Yemen e considerato un altro snodo cruciale per il traffico marittimo internazionale.

Gli Houthi, il movimento armato islamista che controlla vaste aree dello Yemen ed è alleato dell’Iran, in passato hanno già preso di mira navi commerciali nel Mar Rosso e sono con ogni probabilità tra i gruppi cui fa riferimento Teheran quando parla del «fronte della resistenza».