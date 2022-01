Boris Johnson il 'facilone' corre ai ripari: gli studenti di liceo dovranno indossare la mascherina in classe

globalist

2 Gennaio 2022

Boris Johnson, come era già capitato, ha prima ignorato a lungo i rischi e adesso è costretto a fare le corse per circoscrivere la diffusione del virus che ha messo in ginocchio il paese.

Il governo britannico ha annunciato che gli studenti delle scuole superiori inglesi, che tornano a scuola questa settimana dopo la pausa natalizia, dovranno indossare le mascherine in classe per arginare la diffusione della variante omicron del coronavirus ed evitare la didattica a distanza.

La notizia non è stata accolta con favore dai sindacati della scuola, che hanno chiesto all’esecutivo di fare di più per mettere al sicuro allievi e professori, finanziando l’acquisto di filtri per l’aria e un maggior numero di supplenti.

Finora l’Inghilterra era l’unica nazione britannica che si era sottratta all’obbligo di mascherine in classe. I professori non dovranno comunque indossarle. L’obbligo resterà in vigore fino al prossimo 26 gennaio.