Scopre di essere positiva sull'aereo: trascorre l'intero viaggio isolata in bagno

globalist

31 Dicembre 2021

Preroll

L’assurda storia che ha coinvolto Marisa Fotieo si è svolta su un aereo: era su un volo che da Chicago portava a Reykjavik, in Islanda. Dopo il decollo ha scoperto di essere positiva al covid ed è stata isolata dal personale di volo in bagno, fino allo sbarco. È ciò che é successo a Marisa Fotieo, insegnante di Chicago, lo scorso 19 dicembre. La donna era in viaggio con la propria famiglia. La storia è stata riportata da diverse testate americane tra cui Cnn.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La donna, prima di partire, aveva fatto due tamponi molecolari e 5 test rapidi, tutti negativi. Dopo la partenza ha però iniziato ad accusare alcuni sintomi, tra cui un forte mal di gola. A quel punto l’insegnante si è recata in bagno per effettuare un test. “Ok, ho pensato, vado in bagno a farmi un test. Mi farà sentire meglio”, ha raccontato Fotieo alla Cnn.

Middle placement Mobile

L’esito, inaspettato, era positivo. Allora Fotieo ha chiamato un’assistente di volo che all’inizio ha tentato di trovarle un posto in aereo lontano dagli altri passeggeri. Poi, rendendosi conto che l’aereo era troppo pieno, ha detto alla donna di trascorrere il resto del viaggio isolata in bagno. “Quando l’hostess è tornata e mi ha detto che non riusciva a trovare un posto a sedere per me, ho deciso di rimanere in bagno perché non volevo stare con gli altri durante il volo”, ha dichiarato Fotieo alla Cnn.

Dynamic 1

Fotieo è rimasto nel bagno per circa tre ore. L’assistente di volo per tutto il tempo controllava le condizioni della donna e le forniva cibo e bevande in abbondanza. “Ero scioccata dal fatto che mi stavo perdendo un viaggio di famiglia e mi faceva stare male il pensiero che sarei stata in Islanda da sola” ha commentato la donna alla Cnn. Mentre era in bagno, la donna positiva ha anche realizzato un video TikTok, visto più di 4,3 milioni di volte. Nel video Fotieo ha detto che non si sentiva troppo allo stretto all’interno del bagno ed era solo felice di non essere nella cabina principale con il resto dei passeggeri, uno dei quali era suo padre di 70 anni.

Una volta che l’aereo è atterrato in Islanda, Fotieo e la sua famiglia sono stati gli ultimi a scendere dal volo. A Fotieo è stato effettuato sia un test rapido che un test molecolare in aeroporto, entrambi positivi. La donna allora è stata portata in un hotel della Croce Rossa, dove ha trascorso dieci giorni in quarantena.