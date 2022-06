globalist

29 Giugno 2022 - 14.53

Air New Zealand, compagnia di bandiera neozelandese, sarà la prima compagnia aerea a dare la possibilità ai passeggeri di seconda classe di usufruire di veri e propri letti.

La compagnia darà ai passeggeri che viaggiano in economy la possibilità di riposarsi per quattro ore in delle cabine comuni. I letti a castello verranno inseriti negli aerei che coprono tratte a lungo raggio.