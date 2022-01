L'aereo fa dietro-front perché una passeggera ha rifiutato di indossare la mascherina

globalist

21 Gennaio 2022

La pericolosità e l’idiozia dei no vax e dei no mask si può riassumere tutta in questa storia: un aereo dell’American Airlines che collegava Miami a Londra è tornato indietro perché una passeggera si è rifiutata di indossare la mascherina. Lo ha reso noto la stessa compagnia aerea in una nota.

“Il volo 38 di American Airlines che collegava Miami a Londra è rientrato a Miami per una cliente perturbatrice che si è rifiutata di indossare la mascherina, come previsto dalle autorità federali”, si legge.

L’aereo trasportava 129 passeggeri e 14 membri dell’equipaggio. “Di ritorno all’aeroporto di Miami, la passeggera è stata scortata fuori dal velivolo dalla polizia senza incidenti”, ha reso noto una fonte della polizia alla Cnn.