Boris Johnson nel messaggio di fine anno: "Il Regno Unito è in una posizione incomparabilmente migliore di un anno fa"

31 Dicembre 2021

La Gran Bretagna è stata una delle prime nazioni ad aver subito l’onda d’urto della quarta ondata, e dopo aver attraversato un anno a dir poco turbolento ora è alle prese con la variante Omicron ma ha di certo, dati alla mano, una situazione migliore rispetto a quella dello scorso anno.

Boris Johnson, nel messaggio di fine anno alla nazione. “Possiamo dire una cosa con certezza: la nostra posizione questo 31 dicembre è incomparabilmente migliore di quella dell’anno scorso”, ha affermato riconoscendo i timori per la variante Omicron e per i numeri crescenti di ricoveri in ospedale.

Ma nonostante il gran numero di contagi (ieri sono stati oltre 188 mila), il Paese al momento non vedrà nuove restrizioni grazie al programma vaccinale messo in campo. “Proprio a causa di questo enorme sforzo nazionale, possiamo festeggiare stanotte”, ha sottolineato il capo di Downing Street.