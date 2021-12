Fratoianni si congratula con Boric: "La sinistra scaccia i fantasmi del fascismo e guarda al futuro"

globalist

20 Dicembre 2021

Un bellissimo segnale dall’America latina dove ci sono in giro troppi estremisti di destra che, talvolta, vincono le elezioni.

“Auguri al più giovane presidente che il Cile abbia mai avuto. Una vittoria della sinistra che scaccia i fantasmi del fascismo e guarda ad un futuro diverso e più giusto per quel Paese. Buon lavoro Boric”.

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Per quanto riguarda le vicende di casa nostra, ancora una volta gli auspici di Salvini non diventano realtà, e non diventa capo dello Stato cileno il figlio di un nazista. Una cattiva notizia per il segretario leghista- conclude Fratoianni- ma una bella notizia per il popolo cileno”.