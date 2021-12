In Francia misure più strette verso i no-vax mentre Parigi sospende i concerti di fine anno sugli Champs-Elysees

globalist

18 Dicembre 2021

Mentre Marine Le Pen, da buona estremista di destra, mentre la gente muore sul serio ha detto che il nuovo e più stringene Green pass che il governo si appresta ad approvare in Francia rappresenta la morte sociale dei non vaccinati, nel paese di prendono altre misure stringenti.

Come è accaduto a Roma dove è stato annullato il Concerto di fine anno, la sindaca di Parigi ha annunciato la cancellazione dei fuochi d’artificio e dei concerti previsti sugli Champs-Elysees per la notte di Capodanno, al fine di applicare le misure richieste dal governo per combattere l’epidemia di Covid-19.

Il comune ha informato l’agenzia di stampa Afp con una nota: “A causa della ripresa della pandemia e dei nuovi annunci del governo, la città di Parigi si rammarica di dover annullare tutti i festeggiamenti previsti sugli Champs-Elysees il 31 dicembre. I fuochi d’artificio non verranno sparati e i dj set purtroppo non potranno aver luogo quest’anno”.

Il governo sta lavorando a un disegno di legge che verrà presentato in Parlamento all’inizio di gennaio e che servirà a trasformare l’attuale pass sanitario in certificato vaccinale.