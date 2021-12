Taiwan attacca la Cina: "Ci difenderemo dalle intimidazioni militari di Pechino"

globalist

17 Dicembre 2021

Preroll

Pechino la considera parte integrante della Cina e vuole che torni assolutamente sotto l’autorità del governo centrale, più o meno come è accaduto ad Hong Kong. Ma Taiwan, l’isola nella quale si rifugiarono i nazionalisti dopo la sconfitta contro Mao Tse Tung, ora si sentono una democrazia evoluta e non vogliono assolutamente tornare sotto Pechino, forti anche del rinnovato appoggio degli Stati Uniti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Taiwan non vuole un conflitto ma saprà difendersi e salvaguardare la propria democrazia di fronte alle intimidazioni militari della Cina”: è quanto ha detto Joseph Wu, ministro degli Esteri di Taiwan, aggiungendo che “il regime di Xi Jinping ha ignorato le critiche della comunità internazionale e sta continuando a perseguire un progetto totalitario antitetico ai valori universalmente riconosciuti di libertà e democrazia”.

Middle placement Mobile

Il ministro ha spiegato che Taiwan ha “promosso numerose riforme militari, sviluppato capacità di guerra asimmetrica e programmi di difesa autonomi, con produzione interna di aerei e sottomarini” e che “per la nostra posizione strategica, Taiwan si trova in prima linea nella difesa contro l`autoritarismo e anche per questo vediamo con molto favore le forme di coordinamento fra le democrazie dell`Indo-Pacifico (Quad e Aukus) e il crescente consenso in Europa e Usa per salvaguardare la democrazia di Taiwan”.

Dynamic 1

“Taiwan rispetta i diritti umani, la libertà e lo stato di diritto ed è la prova vivente che un sistema democratico possa coesistere con la cultura e le tradizioni cinesi. Credo che se la Cina si avvierà verso la strada delle riforme democratiche, il popolo cinese non potrà che trarne grande beneficio”, ha concluso.