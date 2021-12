Nuove misure in Grecia: tampone negativo per chiunque entri nel Paese

globalist

15 Dicembre 2021

Dal 19 dicembre chiunque si recherà in Grecia dovrà sottoporsi ad un test Pcr di 48 ore negativo. “Come parte degli sforzi per arginare la pandemia di Covid-19, il nostro Paese accoglierà visitatori da tutti i Paesi con un test Pcr di 48 ore negativo”, si legge in una nota del ministero della Sanità.

“Sono esentati da questo obbligo i viaggiatori che hanno soggiornato all’estero per meno di 48 ore”, si legge nel testo, sottolineando che il nuovo provvedimento sarà valido da domenica alle 6 del mattino.

Finora, i viaggiatori potevano recarsi in Grecia con un Green pass sanitario europeo o altro che attesti un programma di vaccinazione completo, una recente guarigione o un test virologico negativo inferiore a 72 ore o antigene inferiore a 48 ore. Queste nuove misure, valide dal 19 dicembre al 31 gennaio, arrivano mentre l’Europa affronta una nuova ondata di Covid-19, caratterizzata da una rapida diffusione della variante Omicron.

Anche altri Paesi europei richiedono un test Pcr negativo a tutti i viaggiatori, anche se vaccinati. È il caso del Portogallo dall’1 dicembre e dell’Italia da questo 16 dicembre.

La Grecia (10,7 milioni di abitanti) registra ogni giorno decine di morti per il Covid-19. Oggi le autorità sanitarie hanno annunciato 77 decessi nelle ultime 24 ore e 4.801 contagi. Il Paese ha finora registrato oltre un milione di contagi da Covid-19 e 19.553 decessi dall’inizio della pandemia.