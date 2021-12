L'Ue minaccia ancora la Russia, Borrell: "L'aggressione a Kiev avrà un costo elevato"

globalist

13 Dicembre 2021

L’Unione Europea prova a fare la voce grossa con la Russia, sostenuta dagli Stati Uniti, ma i rapporti con l’ex Unione Sovietica sono molto più delicati che mai, vedesi la questione del gas che scarseggia.

Oggi dal Consiglio Affari Esteri “manderemo un chiaro segnale che qualsiasi aggressione nei confronti dell’Ucraina avrà un costo elevato per la Russia, se dovesse accadere. Stiamo tentando di fare del nostro meglio per impedire che avvenga”.

Lo dice l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell, a margine del Consiglio a Bruxelles. Tuttavia, avverte Borrell, “non prenderemo alcuna decisione concreta oggi sulle sanzioni” nei confronti della Russia.

“Stiamo studiando insieme agli Usa e al Regno Unito quali potrebbero essere, quando e come, in maniera coordinata. Ma non aspettatevi decisioni oggi su questo”, conclude.