Il ministero della Salute chiarisce sul Green Pass agli under 12: "Sono esentati"

13 Dicembre 2021

L’apertura della campagna vaccinale per la fascia d’età tra i 5-11 anni che avverrà il 16 dicembre ha generato un’incognita non di poco conto, ovvero se verrà dato il Green pass anche ai bambini vaccinati e se questo sarà obbligatorio anche per loro. Il ministero della Salute oggi ha fatto chiarezza.

“Il decreto legge stabilisce con chiarezza che i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è necessario il Green Pass”.