Nuova Zelanda: si fa vaccinare 10 volte in cambio di soldi al posto dei no-vax

globalist

11 Dicembre 2021

Preroll

Siamo alla follia. E questa pandemia, tra le tante cose, insegnerà anche quanta idiozia e responsabilità ci sia in strati non così minoritari della popolazione.

OutStream Desktop

Top right Mobile

In Nuova Zelanda un uomo si è fatto somministrazione il vaccino anti-Covid per ben dieci volte in un giorno al posto di altrettanti No vax per permettere loro di ottenere il certificato vaccinale, ricevendo soldi in cambio. L’operazione è stata resa possibile perché nel Paese non viene richiesto il documento d’identità al momento della inoculazione. Le autorità sanitarie ha così aperto un’inchiesta per fare luce sulla vicenda.

Middle placement Mobile

Come riporta il sito locale Stuff, il ministro della Salute Astrid Kooenneef ha così commentato: “Siamo molto preoccupati e stiamo lavorando con le agenzie preposte. Uno status vaccinale inaccurato mette a rischio voi stessi, gli amici, la famiglia, la comunità e i sanitari che potrebbero curarvi in futuro”.

Dynamic 1



In Nuova Zelanda circa l’89% dei residenti è completamente immunizzato. Con una popolazione di 5 milioni, dall’inizio della pandemia il Paese ha segnalato circa 12.500 casi di Covid-19 e 46 decessi.