Auckland, i resti di due bambini trovati in due valigie comprate all'asta

18 Agosto 2022 - 10.42

Macabra scoperta per una famiglia di Manurewa, nel sud di Auckland in Nuova Zelanda, che ha ritrovato i resti di due bambini in alcune valigie comprate all’asta

Lo riporta i media locali, aggiungendo che la famiglia ha fatto un’offerta all’asta l’11 agosto e si è aggiudicata il contenuto di un deposito nel quale si trovavano le valigie. Stando alle informazioni della polizia, si tratterebbe di resti di bambini di età compresa tra cinque e dieci anni e potrebbero essere rimasti all’interno dei bagagli per un periodo compreso tra tre e quattro anni.