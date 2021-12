La neo ministra degli Esteri tedesca a Bruxelles: "La Germania ha bisogno di un'Europa forte"

globalist

9 Dicembre 2021

Preroll

Un inizio con il passo giusto anche se i giudizi si daranno nel tempo: sono venuta a Bruxelles “per inviare il chiaro segnale che una politica estera tedesca forte ha bisogno di un’Europa forte”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

A dirlo è la neo ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, in visita al quartier generale Ue dopo la tappa a Parigi.

Middle placement Mobile

Baerbock ha incontrato l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell e ha in programma colloqui anche con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e l’inviato americano per il Clima, John Kerry.

Dynamic 1

La ministra dei Verdi ha sottolineato l’importanza di un’Europa unita nel difendere la democrazia e lo stato di diritto. Per quanto riguarda una maggiore sovranità strategica europea, nei confronti di Russia e Cina, ma anche gli Stati Uniti, Baerbock, ha detto che ciò significa “la cooperazione quando è possibile e rafforzare l’azione indipendente quando necessario”: “Non si tratta solo di una questione militare, quanto di una questione di diplomazia, di stato di diritto e di una forte cooperazione economica in seno all’Unione Europea”