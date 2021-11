Polonia, Morawiecki protesta con la Nato: "Svegliatevi, la Russia vuole destabilizzare l'Ue"

globalist

30 Novembre 2021

Al confine est dell’Europa continua la tensione tra Polonia e Bielorussia, con il premier polacco Morawiecki che ha avvertito gli alleati della Nato di “unire i puntini” e “svegliarsi” sulle intenzioni della Russia di destabilizzare la regione.

Morawiecki ha dichiarato a BBC che gli eventi recenti mostrano che il Cremlino e i suoi alleati vogliono “cambiare il sistema geopolitico” e “disunire” l’Ue. Il capo del governo di Varsavia ha citato l’aumento delle forze russe vicino l’Ucraina o l’incremento dei prezzi del gas o ancora la crisi al confine tra Polonia e Bielorussia tra gli esempi dei tentativi di destabilizzazione. I commenti arrivano poco prima della riunione dei ministri della Nato prevista per oggi a Riga.

Morawiecki ha aggiunto che “non è troppo tardi per agire” ma potrebbe esserlo tra qualche mese, perché “potrebbero succedere cose negative in Ucraina per esempio, o potrebbe esserci un altro grande problema di migrazione per l’intera Europa”.

A proposito della crisi di migranti, Morawiecki si è detto convinto che “l’artefice immediato” sia il leader bielorusso Alexander Lukashenko, ma “ha i suoi sponsor, ha il suo direttore” nel Cremlino. “Tutti i pezzi del puzzle messi insieme non presentano una fotografia molto positiva”.

Per il premier polacco la propaganda russa sta “tentando di mettere un’enorme pressione sull’Unione europea per disintegrarci e disunirci”.