Nella Russia patria dei No Vax il Covid fa oltre 1.000 vittime al giorno

30 Novembre 2021

Situazione Covid disastrosa in Russia, dove nel corso delle ultime 24 ore si sono registrati 2.648 nuovi casi di Covid-19 e 1.229 decessi provocati dalla malattia. Lo ha riferito il centro operativo anti-coronavirus, ripreso dalle agenzie Interfax e Tass.

In realtà, per quanto paradossale possa sembrare, il numero di nuovi contagiati in Russia è il più basso mai registrato dallo scorso 15 ottobre.

Stando ai dati del centro anti-coronavirus, in totale dall’inizio dell’epidemia in Russia sono stati registrati 9.636.881 casi di Covid-19 e 275.193 decessi provocati dalla malattia.

La Russia, secondo una ricerca della società Morning Consult, è il paese al mondo con il più alto tasso di scetticismo nei confronti dei vaccini: si e’ detto vaccinato il 40% degli intervistati, con i no vax radicali, che rappresentano il 23%.