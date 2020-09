In Israele Benjamin Netanyahu, tra estasi e agonia

“King Bibi”, tra estasi e agonia. Quaranta città e quartieri, quasi tutti ebrei ultra-ortodossi e arabi sono stati chiusi per la seconda ondata di coronavirus in Israele. Sono misure drastiche, il coprifuoco dura dalle sette di sera alle cinque del mattino, tutte le attività “non essenziali”, a partire dai ristoranti, devono rimanere chiuse, e la misura vale anche per le scuole, che avevano riaperto come nel resto del Paese. Il premier Benjamin Netanyahu alla fine ha ceduto alle pressioni degli scienziati ma deve fronteggiare l’ostilità aperta degli ortodossi. I leader religiosi hanno detto che non rispetteranno le regole, tanto più alla vigilia di un lungo periodo di festività a catena, dalla sera di venerdì prossimo fino al 10 ottobre, che comprende anche lo Yom Kippur.

“King Bibi”, annota Chemi Shalev, scrittore e firma di punta di Haaretz, “ sta vivendo il suo più grande sogno e allo stesso tempo sta vivendo il suo peggior incubo. Mentre sale all'apice della sua carriera con l'accordo di normalizzazione con gli Emirati Arabi Uniti, Netanyahu sta precipitando ai suoi box a causa della sua inetta gestione della pandemia di coronavirus e dell'imminente processo penale. Questi sono i tempi migliori per Netanyahu, ma per molti versi anche i peggiori. I suoi critici sostengono che Netanyahu si sta prendendo i suoi giusti dessert. La verità della sua triste performance nella gestione della crisi del coronavirus sta vincendo sulle pubbliche relazioni e sul giro di vite delle sue imprese diplomatiche. L'imposizione del suo triste primato sul coronavirus a quella che considera la sua più grande impresa diplomatica, tuttavia, è anche il tragico racconto di Netanyahu in poche parole. È, senza dubbio, un brillante tattico diplomatico e probabilmente il miglior stratega politico della storia di Israele. Possiede tutti i talenti e le caratteristiche che potrebbero averlo reso il miglior primo ministro israeliano di sempre, ma le sue glorie sono vanificate dalla corruzione, dall'avidità, dall'autocommiserazione e dalla costante dipendenza dall'incitamento e dalla divisione. Dietro il leader che getta un'ombra gigantesca si nasconde un uomo dalla mentalità ristretta, totalmente privo di qualsiasi senso di autoconsapevolezza. La giustapposizione della stellare impresa diplomatica di Netanyahu con la sua triste gestione della crisi nazionale indotta dal coronavirus - annota Shalev - simboleggia la dualità della sua esistenza. I piani del primo ministro di celebrare se stesso, Donald Trump e l'affare degli Emirati Arabi Uniti in una cerimonia alla Casa Bianca a metà di questo mese potrebbero essere vanificati se Israele fosse costretto a un secondo blocco totale nel tentativo di scongiurare una recrudescenza del coronavirus. La sua estasi potrebbe benissimo essere soppiantata dall'agonia. L'angoscia di Netanyahu è stata evidente in una conferenza stampa di lunedì sera in cui ha cercato di affrontare il tasso di accelerazione dei portatori di coronavirus rilevati, che ha catapultato Israele al primo posto nel mondo per quanto riguarda il tasso di infezioni pro capite. Netanyahu ha cercato invano di difendere l’operato del suo governo ma non è riuscito a respingere le accuse di aver posto le preoccupazioni politiche sulla salute pubblica, cedendo alle obiezioni ultra-ortodosse all'isolamento ordinato dal governo in diverse città dell'Haredi (gli ebrei ultraortodossi, ndr). Netanyahu non è riuscito a dissipare la crescente percezione dell'opinione pubblica di aver perso il controllo della situazione. Le crescenti critiche alle politiche confuse del governo e le dichiarazioni spesso contraddittorie dei membri dell’esecutivo erano in netto contrasto con i riconoscimenti ottenuti da Netanyahu dopo aver contenuto la prima ondata di coronavirus all'inizio di quest'anno. Improvvisamente, anche gli esponenti del Likud, fino a quel momento servili, hanno osato rimproverare il loro leader. La crisi del coronavirus sta lasciando una macchia indelebile su quello che Netanyahu considera il coronamento della sua carriera. L'accordo con gli Emirati Arabi Uniti, soprattutto se altri sceiccati del Golfo seguiranno sulla sua scia, è una realizzazione della visione che Netanyahu ha esposto quattro decenni fa nel suo libro fondamentale ‘Un posto sotto il sole’. È anche il culmine in pratica di ciò che predica da quando è entrato in politica: Alleanza con i Paesi arabi sunniti sotto l'ombrello di un fronte regionale guidato dagli Stati Uniti contro l'Iran, che mette in disparte i palestinesi.

Se gli Emirati Arabi Uniti non si fanno prendere dal panico e portano avanti i loro impegni di normalizzazione totale, l'accordo che si prevede di firmare alla Casa Bianca potrebbe davvero annunciare una rivoluzione nella posizione regionale di Israele. Al suo massimo, l'accordo potrebbe vedere massicci investimenti degli Emirati Arabi Uniti nell'industria israeliana ad alta tecnologia e in altri settori, migliorando potenzialmente le sue prospettive economiche generali oggi precipitate in modo drammatico. Netanyahu, tuttavia, ha avuto difficoltà ad entusiasmare il pubblico sulle allettanti prospettive di quello che egli descrive, in modo fuorviante, come un accordo ‘pace per la pace’ con un Paese arabo. Mentre hanno accolto con grande favore l'accordo, gli israeliani sono troppo preoccupati dalle minacce molto più immediate e dirette poste dal coronavirus e dalle conseguenze economiche che ne derivano. E Netanyahu è diventato una figura talmente divisiva che le sue conquiste impallidiranno per sempre in confronto a quelli che i suoi critici vedono come i suoi crimini, le sue colpe, le sue distorsioni intenzionali e l'incitamento incessante.

Netanyahu, tuttavia, difficilmente si biasimerà. Per quanto lo riguarda, la sua gloria viene negata a causa dell'antica antipatia dell'establishment elitario nei suoi confronti e del suo campo politico. È lo stesso tipo di processo di pensiero che permette a Netanyahu di chiudere un occhio sulla sua stessa corruzione, di ignorare le indagini della polizia e l'accusa del procuratore generale e di inveire contro una sinistra che cospira per farlo fuori, che non è altro che un frutto della sua immaginazione.

Come il suo alleato Donald Trump, Netanyahu è un devoto praticante della ‘politica della lamentela’, che, insieme all'incitamento contro le élite, comprende la cassetta degli attrezzi di base di tutti i populisti. Ha unito il campo di destra dietro di sé nutrendo i suoi risentimenti storici e intrinseci e il suo senso di privazione, gettando il suo imminente processo penale come l'ultimo sforzo delle élite di sinistra, le élite ashkenaziste, per soggiogare la sua base elettorale in gran parte nordafricana, russa e religiosa. Come Trump, Netanyahu ha convinto i suoi sostenitori che il loro scontro ideologico e politico con il centro-sinistra non è altro che una lotta per la sopravvivenza, una guerra in cui i vincitori prendono tutto. Di fronte a una tale minaccia esistenziale, i sostenitori di Netanyahu non tengono conto delle prove della sua corruzione personale e della sua cattiva pratica generale nel gestire il coronavirus, giurando totale fedeltà al loro assediato e assediato capo tribale. A differenza di Trump, e nonostante i suoi numeri in calo nei sondaggi, Netanyahu è ancora il favorito per vincere le prossime elezioni”.

Ma...Sì perché in questo straordinario ritratto, c’è un finale che non è felice per un uomo che vuole passare alla storia come uno dei Grandi d’Israele. “Netanyahu - sostiene Shalev - può ritenersi fortunato se la sua eredità si rivelerà analoga a quella dello statista e truffatore Richard Nixon. Alla velocità con cui sta andando, è più probabile che si riduca a una versione israeliana più raffinata, ma in definitiva non meno dannosa, del suo buon amico e miglior alleato Trump”.