Papa Leone XIV, Trump non si scusa e rilancia le accuse deliranti: "Lui ha detto cose sbagliate..."

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13 Aprile 2026 - 20.00

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Nonostante le polemiche internazionali e le critiche arrivate anche dal mondo cattolico e politico, Donald Trump non fa marcia indietro. Anzi, rilancia.

“Niente di cui scusarsi”, ha detto, sostenendo che il Pontefice “ha detto cose sbagliate” e ribadendo il giudizio: il Papa sarebbe “debole” sul fronte della criminalità.

Una posizione che non sorprende, considerato il tono e i contenuti del messaggio che aveva innescato il caso. Un attacco frontale, senza precedenti nei rapporti tra Casa Bianca e Vaticano, che Trump ha deciso di non ritrattare nemmeno dopo le reazioni indignate.

Le polemiche, infatti, erano esplose poche ore prima, quando il presidente americano aveva pubblicato un lungo e durissimo post contro Papa Leone XIV, accusandolo di essere “debole” e “pessimo” su più fronti, in particolare sulla guerra e sulla politica internazionale .

Il testo integrale del messaggio pubblicato da Trump sui social:

“Papa Leone è DEBOLE sulla criminalità, ed è pessimo in politica estera. Parla della ‘paura’ dell’Amministrazione Trump, ma non menziona la PAURA che la Chiesa cattolica, e tutte le altre organizzazioni cristiane, hanno vissuto durante il COVID, quando arrestavano sacerdoti, ministri e chiunque altro per aver celebrato funzioni religiose, anche all’aperto e mantenendo distanze di tre o persino sei metri.

Mi piace molto di più suo fratello Louis, perché Louis è totalmente MAGA. Lui capisce, mentre Leo no!

Non voglio un Papa che pensi che vada bene per l’Iran avere un’arma nucleare. Non voglio un Papa che pensi che sia terribile che l’America abbia attaccato il Venezuela, un Paese che stava inviando enormi quantità di droga negli Stati Uniti e, cosa ancora peggiore, svuotando le proprie prigioni — inclusi assassini, spacciatori e killer — mandandoli nel nostro Paese.

E non voglio un Papa che critichi il Presidente degli Stati Uniti quando sto facendo esattamente ciò per cui sono stato eletto, con una VITTORIA SCHIACCIANTE, ottenendo numeri record di criminalità ai minimi storici e creando il più grande mercato azionario della storia.

Leo dovrebbe essere riconoscente perché, come tutti sanno, è stato una sorpresa scioccante. Non era in nessuna lista per diventare Papa ed è stato messo lì dalla Chiesa solo perché era americano, e si pensava che quello fosse il modo migliore per trattare con il Presidente Donald J. Trump.

Se io non fossi alla Casa Bianca, Leo non sarebbe in Vaticano.

Sfortunatamente, Leo è debole sulla criminalità, debole sulle armi nucleari, e questo non mi piace affatto, né mi piace il fatto che incontri simpatizzanti di Obama come David Axelrod, un PERDENTE della sinistra, uno di quelli che volevano far arrestare i fedeli e il clero.

Leo dovrebbe rimettersi in carreggiata come Papa, usare il buon senso, smettere di compiacere la sinistra radicale e concentrarsi sull’essere un grande Papa, non un politico. Questo lo sta danneggiando molto e, cosa ancora più importante, sta danneggiando la Chiesa cattolica!”

Parole che hanno provocato una reazione a catena: dalle gerarchie ecclesiastiche — che hanno parlato di dichiarazioni “denigratorie” — fino alla politica europea, con prese di posizione anche in Italia .

Ma Trump, fedele al suo stile delirante, non solo non arretra: rilancia lo scontro. E trasforma una polemica diplomatica in un conflitto diretto tra potere politico e autorità religiosa.