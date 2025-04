Una bara diversa per un Papa diverso

redazione Modifica articolo

26 Aprile 2025 - 11.45 Culture

ATF

di Giada Zona

Stamattina oltre 200 mila persone si sono recate ai funerali di Papa Francesco. Dopo aver svolto un minuto di silenzio, il feretro viene portato sul sagrato. Al suo interno, il Pontefice riposa su una bara rivestita di velluto rosso e tra le mani porta un rosario. Rispetto ad altri Pontefici, Papa Francesco ha espresso delle dichiarazioni molto particolari per la sua bara in un testamento diffuso dal Vaticano nel 2022, dove richiedeva un sepolcro semplice con un’unica iscrizione, “Franciscus”, e la riproduzione della croce pettorale che lo ha accompagnato nel suo pontificato.

Come richiesto da Papa Francesco, infatti, la bara sarà nella terra senza molte decorazioni ed è realizzata in marmo proveniente della Liguria, la terra dei nonni di Bergoglio. Inoltre, ha scelto di essere sepolto con le scarpe nere che spesso indossava in pubblico, le calzature ortopediche che i fedeli gli hanno visto ai piedi per anni, sostituendo così le tradizionali babbucce papali che simboleggiano il potere.

All’interno della bara vi sono una borsa con le monete coniate durante il suo pontificato e delle medaglie d’argento e di bronzo che simboleggiano gli anni di servizio. Vi è anche il Rogito che racconta la sua vita, i suoi pensieri, i suoi valori. Nella parte esterna della bara, invece, vi sono la croce, lo stemma del Pontefice defunto e la targa recante il nome del Pontefice, la durata della sua vita e del suo ministero petrino.

Le altre novità riguardano la salma che è stata deposta nella bara di legno prevista dal nuovo rituale e in quella interna di zinco prima di essere portata nella Basilica di San Pietro e non ci sarà nessuna traslazione nel Palazzo apostolico. Inoltre, il corpo defunto del Papa viene esposto direttamente nella bara e non sull’alto cataletto, come invece è accaduto con i suoi predecessori. Un’altra novità riguarda l’eliminazione della deposizione e chiusura della bara di cipresso in una seconda di piombo e in una terza di rovere o altro legno, determinando un rito molto più snello.

In seguito ai funerali, un corteo funebre accompagnerà la salma verso Santa Maria Maggiore, come richiesto da Papa Francesco nel suo testamento. Il luogo della sepoltura si trova accanto all’icona della Salus nella Cappella Paolina dove già vi sono San Pio V e Paolo V Borghese. Dalle richieste del Pontefice si evince il desiderio di rendere più semplici le procedure di sepoltura e la struttura del funerale. Inoltre alcuni elementi particolari, come le scarpe con cui ha scelto di essere sepolto, esprimono la sua vicinanza ai più emarginati, ai poveri e alle persone colpite dalla guerra.