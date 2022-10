Chi è Angela Rodicio, la giornalista internazionale spagnola che segue la guerra in Ucraina

globalist Modifica articolo

4 Ottobre 2022 - 19.56

Preroll

Una presenza consueta da Lilli Gruber; Ángela Rodicio – invitata a Otto e Mezzo – è una giornalista spagnola che lavora da anni per TVE, la televisione pubblica spagnola, come corrispondente dall’estero.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Parla correntemente italiano ed è stata più volte ospite di Lilli Gruber anche perché nel corso della guerra in Ucraina è stata inviata a Odessa e in altri luoghi.

Middle placement Mobile

Rodicio si è laureata in Scienze dell’Informazione all’Università Complutense di Madrid. Ha lavorato per diversi giornali spagnoli come Diario 16, Faro de Vigo, La Voz de Galicia.

Dynamic 1

È entrata alla TVE nel 1989, dove è stata corrispondente dall’Unione Sovietica (allora c’era ancora l’Urss), dai Balcani e dal Medio Oriente. Si è occupata anche della guerra del Golfo e della guerra in Bosnia ed Erzegovina.

Scrittrice di successo ha pubblicato anche L’amore perduto di Cervantes, tradotto in italiano.