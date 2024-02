Apprensione per Zdenek Zeman, di nuovo in ospedale dopo l'operazione al cuore dello scorso 19 febbraio

globalist Modifica articolo

28 Febbraio 2024 - 12.28

ATF

Zdenek Zeman è tornato in ospedale, nella clinica Pierangeli di Pescara, dopo l’intervento al cuore dello scorso 19 febbraio in seguito a una lieve ischemia, per l’impianto di 4 bypass coronarici. Per l’ex tecnico di Lazio e Roma sono necessari piccoli aggiustamenti e un controllo sugli stent.

L’operazione era stata compiuta dall’equipe medica del primario di cardiologia della clinica Pierangeli, Stefano Guarracini in collaborazione con Michele Di Mauro, medico specialista in cardiochirurgia e cardiologia della clinica pescarese