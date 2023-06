Binance non sarà più sulle maglie della Lazio: ecco cosa è successo (e perché i tifosi non sono preoccupati)

globalist Modifica articolo

6 Giugno 2023 - 14.30

Binance non sarà più lo sponsor sulle maglie della Lazio. Dopo due anni di partnership, la piattaforma leader dello ‘scambio’ di criptovalute non comparirà più sulle divise biancocelesti. Nessun giallo, però. La società di Lotito e Binance si erano legate con un contratto di due anni più opzione per il terzo ma l’accordo prevedeva due anni come ‘main sponsor’ e uno come sponsor ‘semplice’, senza figurare sulle divise da gioco, riferisce RadioSei.

Dal momento che Binance non ha esercitato l’opzione per il terzo anno, la società capitolina si è messa alla ricerca di un nuovo nome che possa apparire sulla maglia in una stagione in cui la Lazio giocherà: Champions League e Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.