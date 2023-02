Antonio Conte operato d'urgenza, il comunicato del Tottenham: "Torna presto"

globalist Modifica articolo

1 Febbraio 2023 - 13.18

Antonio Conte sarà operato d’urgenza alla cistifellea, dopo una diagnosi di colecistite fatta dai medici societari. E’ lo stesso Tottenham a comunicare l’intervento, con un messaggio sul suo sito in cui spiega che il tecnico italiano negli ultimi giorni ha accusato «forti dolori addominali» e gli augura una pronta guarigione.

«Antonio Conte ha recentemente sofferto di forti dolori addominali», si legge nella nota del club, «a seguito di una diagnosi di colecistite, oggi sarà sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere la sua cistifellea e tornerà dopo un periodo di recupero. Da tutto il club i migliori auguri». L’ex allenatore di Juve e Inter, 53 anni, è alla guida degli Spurs dal novembre 2021.

Il club londinese attualmente è quinto in Premer League con 36 punti, frutto di 11 vittorie in 21 partite, e il 14 febbraio giocherà a San Siro l’andata degli ottavi di Champions contro il Milan. In panchina il posto di Conte sarà preso dal fidato vice Christian Stellini. Domenica pomeriggio il Tottenham ospiterà il Manchester City.