Brozovic: l'Inter attende il rinnovo, il Barcellona è in pressing

3 Febbraio 2022

L’Inter attende, il Barcellona è in pressing. Non arriva la risposta di Marcelo Brozovic alla proposta di rinnovo del club nerazzurro, che ha messo sul piatto circa 6 milioni di euro a stagione per blindare il suo regista, evitando di perderlo a parametro zero. Il dg Marotta si era detto ottimista sul buon esito della trattativa, ma per ora non arriva la tanto attesa fumata bianca: “Il dato importante è la volontà di entrambe le parti di arrivare alla conclusione – aveva detto il dirigente a metà gennaio ai microfoni di Mediaset – non abbiamo ancora raggiunto questo punto, ma siamo sulla strada giusta. Sono ottimista affinché si possa arrivare alla definizione quanto prima”.

Barcellona e Tottenham starebbero pensando a Brozovic per la prossima stagione

Xavi, allenatore dei blaugrana, vorrebbe puntare sul centrocampista croato, consegnandogli, di fatto, le chiavi della mediana del Barca. Il tecnico spagnolo vorrebbe una soluzione da poter affiancare a Busquets, in modo da gestire al meglio il doppio impegno campionato-coppa. Pedri, Gavi e Nico Gonzalez hanno caratteristiche diverse, mentre de Jong potrebbe essere sacrificato sul mercato per fare cassa. Il Barcellona, tra l’altro, non sarebbe l’unico club interessato a Brozovic: sul giocatore, infatti, ci sarebbe anche il Tottenham, con Antonio Conte che conosce benissimo le doti del regista croato. Trapela, in ogni caso, ottimismo dalle parti di viale della Liberazione, ma finché non ci sarà nero su bianco si darà spazio ai dubbi, ed alle ipotesi sul futuro del calciatore.