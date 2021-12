Si aggrava il focolaio Covid nel Tottenham, Conte: "Situazione grave, siamo turbati e spaventati"

globalist

8 Dicembre 2021

Preroll

Una brutta situazione, anche se – per fortuna – i danni sono solo sportivi e non di altra natura.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Otto giocatori e cinque componenti dello staff del Tottenham sono positivi al Covid. “Siamo un po’ spaventati, non è una buona situazione”, spiega il tecnico Antonio Conte, alla vigilia dell’incontro di Conference League contro il Rennes che, a quanto fa sapere la Uefa, “si svolgerà come da programma”, mentre ci sono valutazioni in corso sul match di Premier League contro il Brighton domenica prossima.

Middle placement Mobile

“Parlare di calcio oggi è impossibile. La situazione mi ha molto turbato”, ha detto ancora Conte. “La situazione è grave. C’è un grosso contagio. Ci stiamo preparando per la partita contro il Rennes, ma è molto difficile: un giocatore ancora una volta è risultato positivo dopo un allenamento, domani che succederà ancora?”.

Dynamic 1

Conte, che ha dichiarato di essere vaccinato, non ha chiarito se i casi positivi all’interno del club siano stati causati dalla nuova variante Omicron.