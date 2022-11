Mondiali Qatar: dove vedere tutte le partite in diretta tv

globalist Modifica articolo

20 Novembre 2022 - 12.54

Preroll

ompetizione calcistica inizierà domani con l’incontro tra i padroni di casa del Qatar e l’Ecuador, in programma alle ore 17 e valido per il Gruppo A. Si prosegue poi con le 3 partite in calendario per lunedì 21 novembre: Inghilterra-Iran alle ore 14, Senegal-Olanda alle 17 e Stati Uniti-Galles alle 20

OutStream Desktop

Top right Mobile

La competizione, che inizia oggi durerà fino al 18 dicembre, sarà trasmessa in esclusiva dalla Rai: sarà dunque possibile vedere le partite del Mondiale del Qatar in diretta sui canali della televisione pubblica e in streaming su Rai Play.

Middle placement Mobile

L’edizione 2022 del Mondiale è la 22esima della storia della competizione. Si svolge in Qatar, primo paese mediorientale della storia a ospitare il Campionato del mondo, per la prima volta si giocherà in autunno. L’assegnazione della competizione al Paese nei mesi scorsi ha sollevato alcune polemiche, per via delle condizioni dei lavoratori impiegati nella realizzazione degli stadi e per la situazione dei diritti civili in Qatar. L’attuale detentore del titolo è la Francia, che nel 2018 in Russia si è aggiudicata il secondo titolo. La finale del Mondiale è in programma il 18 dicembre alle ore 16

Dynamic 1

L’edizione 2022 dei Mondiali è l’ultima a svolgersi con l’attuale formula, in vigore dal 1998: in Qatar si giocano 8 gironi all’italiana, composti da 4 squadre ciascuno. Le prime due si qualificano alla fase a eliminazione diretta: ottavi, quarti, semi e finale che si svolgono in gara unica. La prossima edizione, nel 2026, si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico con una nuova formula: saranno 48 le squadre qualificate alla competizione, che si articolerà in 16 gironi da 3 squadre seguiti dalla fase a eliminazione diretta a partire dai sedicesimi di finale.