Recuperi record ai Mondiali, cosa succede agli arbitri? Collina prova a fare chiarezza

22 Novembre 2022

Il recupero record visto in queste prime partite dei mondiali di Qatar2022 è forse la novità più particolare di questi assurdi campionati. Nelle prime 5 partite del torneo, sono già più di 80 i minuti recuperati, un’enormità. Il perché lo ha spiegato Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitri della Fifa.

«Quello che vogliamo evitare è fare una partita della durata di 42, 43, 44, 45 minuti di gioco attivo. Questo è inaccettabile. Voglio sottolineare l’esultanza di un gol perché è un momento di gioia per una squadra, per l’altra forse no. Ma una esultanza può durare un minuto, anche un minuto e mezzo. Quindi se ce ne sono due o tre gol in un tempo è facile perdere 3, 4, 5 minuti solo per le esultanze. Questo deve essere considerato e compensato».