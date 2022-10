Neymar appoggia Bolsonaro: "Abbiamo gli stessi valori". Infatti è un evasore fiscale seriale

globalist Modifica articolo

23 Ottobre 2022 - 11.20

Preroll

Un evasore fiscale che appoggia il presidente fascista che protegge gli evasore fiscali. Tutto in regola.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Neymar è sceso nuovamente in campo nella campagna elettorale del Brasile in vista del ballottaggio tra Jail Bolsonaro e Lula. In una diretta su YouTube proprio con Bolsonaro l’attaccante del Paris Saint-Germain ha elogiato il presidente uscente.

Middle placement Mobile

«Mi fido di lui, penso che sia la persona giusta per guidare il nostro paese. Ciò che mi ha spinto ad appoggiarlo pubblicamente sono i suoi valori, simili ai miei e a quelli della mia famiglia – ha evidenziato la stella della Seleçao -. Non l’ho mai detto ma volevo ringraziarlo per essere stato il primo a prendere una posizione pubblica in mio favore nel momento più difficile della mia vita (le accuse di stupro nel 2019, ndr). Sapevo di dover ricambiare questo affetto che aveva mostrato per me senza conoscermi».

Dynamic 1

Neymar nei giorni scorsi era stato accusato da Lula di sostenere Bolsonaro per ragioni fiscali. E infatti Neymar è sotto inchiesta in Brasile in un procedimento che vede il giocatore destinatario di una multa di 35 milioni di euro.

Neymar è accusato di avere evaso le tasse tra gli anni 2011 e 2013. Le evasioni sono legate, secondo l’accusa, ai pagamenti effettuati dal Barcellona quando il calciatore giocava per il Santos.

Dynamic 2

Neymar è an che sotto processo per corruzione in Spagna nell’operazione che ha permesso il suo trasferimento da Santos a Barcellona.