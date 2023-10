Neymar, rottura del crociato anteriore e del menisco: "E' il momento peggiore della mia carriera"

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2023

Neymar in lacrime, dopo il brutto infortunio subito nella sfida di qualificazione ai Mondiali del 2026 e la conseguente diagnosi: rottura del legamento crociato anteriore e del menisco. Neymar, come riporta la Federcalcio brasiliana, dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico.

«È un momento molto triste, il peggiore. So di essere forte, ma questa volta avrò bisogno ancora di più dei miei amici (famiglia e amici)». Così con Neymar in un post sul proprio account Instagram. «Non è facile affrontare infortuni e interventi chirurgici – aggiunge l’attaccante brasiliano -, immagina di rivivere tutto dopo 4 mesi di recupero. Ho fede, troppa. Ma metto la forza nelle mani di Dio affinché possa rinnovare la mia. Grazie per i messaggi di sostegno e affetto».

Sui tempi dell’intervento la Federazione specifica questo sarà effettuato «in data da destinarsi». La Federcalcio brasiliana, inoltre, specifica di essere in «contatto permanente» con l’Al Hilal. Brasile e Al Hilal sono «allineati» per il recupero del giocatore.