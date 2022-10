La premiazione di borsa di sport, un “Premio al merito scolastico e sportivo" ideato dalla "Dream Team Roma"

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2022 - 19.49

Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, nella sala del Presidente del IV Municipio di Roma Capitale, l’atto di chiusura e premiazione, con foto di rito, del Bando di incentivazione scolastica e sportiva “Borsa di Sport”, giunto ormai alla sua IV edizione, patrocinato anche quest’anno dal Municipio a guida Umberti, dal comitato regionale FIPAV e fortemente sostenuto da UNICOOP Tirreno.

L’attività, sviluppata dalla Dream Team Roma – società pallavolistica ormai ventennale presente nel territorio del IV Municipio – prima della pandemia e mai interrotta anche durante il Covid, ha visto per questa edizione la premiazione di otto atlete, insignite di un premio in denaro che potranno utilizzare per l’acquisto di materiali sportivi, scolastici, o per spese personali, al fine di valorizzare quello che è stato il loro impegno sui due fronti, quello scolastico ma anche quello sportivo nella scorsa stagione.

Il bando prevede infatti che ogni atleta partecipante, invii a fine anno scolastico una copia fotostatica della sua pagella (la partecipazione è permessa a studentesse delle scuole Medie e delle scuole superiori, in due graduatorie distinte), e la media dei voti viene poi incrociata con una votazione data dalla società in modo complessivo, che tenga conto di presenze e puntualità agli allenamenti e agli altri appuntamenti previsti dal Club e del senso di appartenenza alla società dimostrato tramite i canali social o nei momenti condivisi che il sodalizio prevede nel corso dell’anno.

Con lo staff della Dream Team Roma e le atlete premiate, hanno preso parte all’iniziativa i “padroni di casa”, il Presidente Massimiliano Umberti, che ha fisicamente accolto nel suo studio la delegazione di sportive, e l’assessore allo sport e alla cultura Maurizio Rossi, che hanno celebrato l’iniziativa con parole di elogio. Presente anche Unicoop Tirreno con i suoi responsabili territoriali.

Il Presidente Umberti a margine della premiazione ha sottolineato che queste attività contribuiscono “a creare Persone oltreché buone atlete”, e questo è anche l’obiettivo dell’amministrazione municipale – ha aggiunto – “in un momento di smarrimento e mancanza di risposte della società rispetto alle grandi crisi che viviamo. Speriamo che tante società realizzino progetti simili”, ha concluso il Presidente, che si è poi complimentato con le atlete. A chiudere la cerimonia uno scambio cordiale di strette di mano e foto di rito.