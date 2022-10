Udinese, Walace ha rischiato la vita: la sua auto si ribalta e prende fuoco, paura per il brasiliano

globalist Modifica articolo

11 Ottobre 2022

Walace, centrocampista brasiliano dell’Udinese, ha rischiato la vita in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte. L’auto che stava guidando è uscita di strada, prima di ribaltarsi e prendere fuoco. Il calciatore fortunatamente è rimasto illeso ed è riuscito ad uscire dall’abitacolo prima che prendesse fuoco.

L’incidente è accaduto attorno alle 3 di notte in viale Venezia a Udine. Il centrocampista, rimasto illeso, è stato trasportato comunque in pronto soccorso per accertamenti. L’allerta è stato lanciato dalle persone del luogo, ma anche dalla vettura collegata al 112. Il calciatore è stato dimesso e sarà a disposizione di Sottil dalle prossime ore.