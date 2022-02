Salernitana, si rigioca la gara con l'Udinese. La Corte federale annulla la sconfitta a tavolino e restituisce il punto

Redazione

Si dovrà rigiocare Udinese-Salernitana: la Corte Sportiva d’Appello della Figc, presieduta da Carmine Volpe, ha ribaltato la decisione del Giudice Sportivo del 21 dicembre scorso: i campani non si erano presentati in Friuli per via dei tanti positivi al Covid, ed era scattata la sconfitta per 3-0 a tavolino e la penalizzazione di un punto in classifica. Graduatoria che viene, dunque, ritoccata, con il club di Iervolino che sale a 13 punti, mentre l’Udinese scende a 24.

La difesa del club campano è stata affidata agli avvocati Eduardo Chiacchio, Francesco Fimmanò e Salvatore Sica, che hanno sostenuto la loro tesi nel corso di una lunga discussione in videoconferenza. In occasione della trasferta friulana, la Salernitana era stata bloccata dalla Asl di Salerno a fronte della positività di tre membri del gruppo squadra. L’Udinese, formalmente, ha 30 giorni per fare ricorso.

La Corte federale ha, inoltre, omologato la sconfitta dell’Udinese per 6-2 contro l’Atalanta, match che i bianconeri hanno giocato con numerose assenze causate dal Covid.