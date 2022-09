"Portogallo - Spagna", questa sera alle 20.45 l'ultima di Nations League: probabili formazioni e dove vederla

globalist Modifica articolo

27 Settembre 2022 - 15.16

“Portogallo – Spagna”, questa sera alle 20.45 dall’Estadio Municipal di Braga per l’ultima giornata di Nations League. Le due squadre si giocano la testa della classifica per raggiungere l’Italia di Mancini nella final four. La partita sarà visibile in tv in chiaro su Italia 1 (oltre che su Infinity, la piattaforma streaming). L’incontro sarà anche visibile su Sky sul canale Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Football (203) con la possibilità di vedere l’incontro con Diretta Gol. Per quanto riguarda gli abbonati a Sky, potranno anche vedere l’incontro sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Mendes, Pereira, Pepe, Cancelo; Fernandes, Ruben Neves; Vitinha; Rafael Leao, Cristiano Ronaldo, Otavio. Allenatore: Fernando Santos.

Spagna (4-3-3): Simon; Carvajal, Garcia, Martinez, Marcos Alonso; Soler, Rodri, Gavi; Asensio, Morata, Dani Olmo. Allenatore: Luis Enrique.