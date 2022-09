Viktoria Plzen - Inter, questa sera alle 18.45 la seconda giornata di Champions League: dove vederla in streaming

globalist

13 Settembre 2022 - 15.24

Preroll

Viktoria Plzen – Inter, questa sera alle 21 il secondo match della squadra di Inzaghi nella nuova Champions League. Viktoria Plzen-Inter sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (canale 252 del satellite e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno (201 del satellite). Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV. Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l’app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it

OutStream Desktop

Top right Mobile

Le probabili formazioni

Middle placement Mobile

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Dzeko.

Dynamic 1

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Sykora, Vikanova, Mosquera; Chory