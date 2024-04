I tifosi della Lazio lanciano una petizione contro Lotito: "Metti in vendita la società". Ecco come firmare

globalist Modifica articolo

18 Aprile 2024 - 14.52

ATF

Il rapporto tra i tifosi della Lazio e Claudio Lotito non è neanche ai minimi storici, è totalmente inesistente. Dopo 20 anni di presidenza, la voglia della piazza romana di cambiamento è incontenibile – visti anche i limiti gestionali ed economici che il senatore di Forza Italia può offrire. Lui ha sempre detto di non pensare minimamente a cedere la società, che considera ‘roba sua’, e di volerla lasciare al figlio Enrico.

Per questo, alcuni tifosi biancocelesti hanno lanciato una petizione online per chiedere a Lotito di esplorare la possibilità di cedere il pacchetto di maggioranza della società. Una raccolta firme puramente simbolica, che non spingerà il presidente a cedere ma che – negli intenti – vuole portare a galla e a livello nazionale una situazione che i tifosi laziali non vogliono più sopportare. Ecco il testo della petizione e il link al quale aderire.

“Sono un tifoso appassionato della Lazio e negli ultimi 20 anni, sotto la presidenza di Claudio Lotito, mi sono stati rubati tutti i sogni. La mia storia non è unica; molti altri tifosi condividono lo stesso sentimento. La nostra amata squadra ha vissuto alti e bassi durante il mandato del presidente Lotito. Nonostante alcuni successi, come le vittorie in Coppa Italia nel 2009 e nel 2013, ci sono state anche molte delusioni. Il nostro desiderio è che il presidente esplori l’opportunità di vendere la società a qualcuno che possa portare nuova vita e nuovi investimenti”.

“Chiediamo quindi al presidente Claudio Lotito di fare una dichiarazione pubblica in cui chiede se qualcuno è interessato all’acquisto della società sportiva Lazio. Questo passo potrebbe aprire la strada a nuove opportunità per il nostro amato club. Firmate questa petizione per sostenere questo cambiamento necessario per il futuro della nostra squadra preferita! Quando avremo raggiunto un numero cospicuo di firme le faremo arrivare ai media. Non potranno ignorarci”.