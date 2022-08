Europei di atletica, semifinale e finale dei 100 metri: a che ora scende in pista Marcell Jacobs e dove vederlo

globalist

16 Agosto 2022 - 16.22

Marcel Jacobs sta riscaldando i muscoli. Stasera, infatti, affronterà le semifinali dei 100 metri agli Europei 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico, che è stato inserito nella terza semifinale, scenderà in pista a Monaco (Germania) nella giornata di martedì 16 agosto alle ore 20.19. Ad accedere in finale saranno i primi due di ogni semifinale e i due migliori tempi di ripescaggio.

Il velocista lombardo scatterà dalla quarta corsia, forte di un personale di 9.80 (record europeo con cui ha conquistato la medaglia d’oro ai Giochi) e di uno stagionale di 10.04 (a Savona e ai Mondiali). L’azzurro, che aveva dovuto rinunciare alla semifinale iridata a causa di una lesione al grande adduttore destro, è guarito e va a caccia della medaglia d’oro.

Marcell Jacobs, esentato dalle batterie poiché tra i migliori 12 europei della stagione, se la dovrà vedere con un avversario rognoso come il francese Méba Mickael Zeze (9.99 di personale proprio quest’anno, corsia 5). Tutti gli altri rivali non sono mai scesi sotto i 10 secondi in carriera: il tedesco Julian Wagner (10.11 di personale, in corsia 3) e il britannico Ojie Edoburun (10.04, corsia 6), sembrano i più solidi.

Il parterre sarà completato dal polacco Przemyslaw Slowikowski (10.19, corsia 1), dal belga Kobe Vleminckx (10.25, corsia 2), dall’irlandese Israel Olatunde (10.19, corsia 7) e dal turco Emre Barnes (10.08, corsia 8).

La semifinale di Marcell Jacobs verrà trasmessa su Rai Sport- canale 58 del digitale terrestre – e in streaming su Rai Play alle 20.19. La finale verrà invece trasmessa alle 22.15.