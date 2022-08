Verona-Napoli oggi alle 18.30, le probabili formazioni e dove vedere la partita

globalist

15 Agosto 2022 - 15.38

Verona e Napoli si sfidano questa sera alle 18.30 allo Stadio Bentegodi. Le due squadre, rivali storiche soprattutto dal punto di vista della tifoseria, hanno cambiato moltissimo durante l’ultimo mercato estivo e si apprestano a ricominciare il campionato con estrema curiosità.

Verona-Napoli è in programma alle ore 18.30 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.

Le probabili formazioni

VERONA (3-5-2): Montipò; Magnani, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic, Barak, Lazovic; Lasagna, Henry. Allenatore: Cioffi.

A disposizione: Chiesa, Berardi, Amione, Coppola, Retsos, Hongla, Cortinovis, Sulemana, Piccoli, Djuric, Terracciano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Demme, Elmas, Politano, Zerbin, Ounas.