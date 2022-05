L'allenatore Italiano è il capofila nella sostituzione di Spalletti

globalist

19 Maggio 2022 - 10.04

In questi giorni si parla moltissimo di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina. Il tema degli articoli che la stampa gli dedica è la sua amarezza dopo la rovinosa sconfitta con l’Udinese. Gli eventuali punti di una vittoria sarebbero stati importanti per la squadra, soprattutto per i traguardi che la Fiorentina spera di raggiungere in Europa.

Il promettente allenatore Italiano e l’interesse che il Napoli nutre per lui

Nonostante questa notizia, e nonostante la perdita dell’attaccante Dusan Vlahovic, a vantaggio della Juventus, durante la finestra invernale dedicata ai trasferimenti, la spinta che l’allenatore della Fiorentina ha dato e continua a dare alla squadra di cui è alla guida è innegabile. Il coach Italiano ha regalato alla Fiorentina una fantastica stagione di serie A.

La sua abilità e le sue capacità tattiche e strategiche si sono fatte notare, e molte squadre italiane, non solo realtà del Sud, nutrono un grande interesse per il tecnico viola. Si tratta di molte realtà calcistiche, tra le quali spicca il Napoli, che si è apertamente espresso a favore di Italiano.

Luciano Spalletti e la ricerca di un degno successore

Non è un segreto: diverse testate calcistiche testimoniano il grande interesse che il Napoli nutre per l’allenatore Vincenzo Italiano, a cui la compagnia partenopea darebbe il ruolo di degno successore dell’attuale allenatore della squadra, Luciano Spalletti.

Che Spalletti abbia perso lo smalto è innegabile, e probabilmente non ha la possibilità di porre rimedio alle ultime vicende, in primis alla figuraccia di Empoli. Nonostante abbia un contratto biennale con la squadra, vi è un rischio concreto che possa perdere il posto. Inoltre, Spalletti è stato spesso nell’occhio del ciclone del giornalismo calcistico. Ad esempio, a Febbraio, avevamo assistito il default Inter, tra regolamenti di conti e la voglia di fuga di Spalletti: molte cose lasciano quindi pensare che l’esperienza di Spalletti col Napoli sia terminata, dopo un solo anno alla guida di questa squadra.

Non solo Vincenzo Italiano: l’interesse per Roberto De Zerbi

Vincenzo Italiano, tuttavia, non è l’unico tecnico su cui la società campana avrebbe messo gli occhi: un altro allenatore verso il quale il Napoli ha manifestato interesse è Roberto De Zerbi, appena rientrato in Italia da un’importante esperienza come coach della squadra Ucraina Shakhtar Donetsk, esperienza sospesa per via della guerra, vicenda che ci invita a riflettere su come gli episodi importanti di geopolitica influiscano persino in questioni legate al calcio mercato europeo e, in particolare, del nostro Paese.

La clausola che lega Italiano alla FiorentinaSembra più probabile la scelta di Italiano, che però ha un importante dato a suo sfavore. Infatti, è risaputo che una clausola economicamente impegnativa lega l’allenatore Italiano alla Fiorentina: ben dieci milioni di Euro. Il Napoli potrebbe essere talmente interessato ad accaparrarsi Italiano, da voler saldare quest’importante cifra, e, se accadrà, la squadra Viola, di certo interessata a tenersi stretto il suo promettente allenatore, dovrà accettare di doversene separare.