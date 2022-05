Arisa canta l'inno di Mameli alla finale di Coppa Italia e la rete si divide

globalist

11 Maggio 2022 - 21.29

Arisa ha cantato l’Inno di Mameli alla finale di Coppa Italia accompagnata dalla banda dei carabinieri in un Olimpico gremito. E nonostante la difficoltà di cantare lontano dalla banda aiutata solo dagli auricolari in un ambiente molto rumoroso l’interpretazione è stata eccellente. E sui social c’è stato uno ‘scontro’ tra chi ha apprezzato e chi no.

In effetti la cantante va fuori tempo, almeno sembra andare fuori tempo. Ma è anche possibile che sia stato l’effetto di microfoni messi a distanza (la cantante era molto distante dalla banda) che ha generato una latenza che ha poi dato l’impressione del fuori tempo.

I commenti

Arisa la migliore a cantare l’Inno e anche la più coinvolgente, da quando una pop star italiana si esibisce alla finale di Coppa Italia

Arisa gran voce e che Femmena !!!

Vergognosa interpretazione dell’inno di Mameli da parte di Arisa: fuori tempo, gridato, finale da bar …

Chiediamo scusa alla Banda dell’ Arma dei Carabinieri

Arisa fuori tempo che ha scambiato l’Olimpico per il camerino di Tezenis.