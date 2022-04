Le partite di oggi, giovedì 14 aprile: Europa League, Atalanta-Lipsia e Roma-Bodo/Glimt

globalist

14 Aprile 2022 - 09.23

Le partite di oggi, giovedì 14 aprile 2022: Atalanta e Roma difendono i colori italiani in Europa. Le ultime due squadre rimaste nelle competizioni europee, Atalanta e Roma si giocano l’accesso alle semifinali di Europa League e Conference League nelle partite di oggi. L’Atalanta a Bergamo sfida il Lipsia dopo l’1-1 dell’andata, la Roma in un Olimpico sold out, sfida il Bodo Glimt dopo la sconfitta per 2-1 dell’andata. Ricordiamo che non c’è più la regola del goal in trasferta che vale doppio.

Dove commentare le partite di oggi? Studio Sky pre e post partita per tutte le partite oggi d’Europa con Leo Di Bello, Beppe Bergomi, Matteo Marani, Andrea Marinozzi e Margherita Cirillo. Su DAZN Square pre e post partita con Russo/Testoni e commentatori Matri e Di Biagio.

Le partite di oggi: orari

15:00

Francavilla – Cerignola, Sportitalia

18:45

Zona Gol Europa DAZN/Diretta Gol Europa Sky

Atlanta – Lipsia

DAZN tel. Borghi – Tiribocchi

Sky Sport Uno/4K/253/NOW tel. Riccardo Gentile e Nando Orsi

PSV – Leicester (CL) DAZN/Sky Sport Football e 255/NOW

20:00

Cosenza – Benevento DAZN/Sky Sport Calcio e 257/Helbiz

21:00

Zona Gol Europa DAZN/Diretta Gol Europa Sky

Roma – Bodo/Glimt (CL)

DAZN tel. Pierluigi Pardo e Donati

Sky Sport Uno/4K/252/Tv8 in chiaro/NOW tel Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani

Barcellona – Eintracht Francoforte DAZN/Sky Sport Football e 254/NOW

Lione – West Ham DAZN/Sky Sport 255/NOW

Rangers Glasgow – Braga Sky Sport 256/NOW/DAZN

Slavia Praga – Feyenoord CL DAZN/Sky Sport 258 e NOW

Paok – Marsiglia CL DAZN/Sky Sport 257 e NOW

21:00

Serie C su Eleven Sports: Cesena – Carrarese, Viterbese – Montevarchi, Grosseto – Lucchese, Gubbio – Modena, Fermana – Olbia, Pontedera – Siena, Reggiana – Entella (anche Onefootball), Ancona Matelica – Teramo, Imolese – Vis Pesaro, Pistoiese – Pescara