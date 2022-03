Mondiali, il Canada si qualifica dopo 36 anni! 4-0 alla Jamaica per l'impresa

Redazione

In Qatar ci sarà la Nazionale del Canada, che si è qualificata ai mondiali dopo ben 36 anni di assenza. Una qualificazione storica arrivata grazie alla vittoria per 4-0 sulla Jamaica.

A Toronto la reti della squadra canadese portano la firma di Larin al 13′, Buchanan al 44′, Hoilett all’83’ e autogol di Mariappa all’88’. Dovranno invece attendere l’ultima giornata di qualificazione Stati Uniti e Messico, rispettivamente seconda e terza in classifica con 25 punti a -3 dal Canada capolista. Glu Usa, privi dello juventino McKennie, hanno travolto Panama per 5-1 con una tripletta di Pulsic al 17′ e al 49′ su rigore, poi al 65′. Le altre reti di Arriola al 23′ e Ferreira al 27′. Di Godoy il gol di Panama all’86’. Pesante la vittoria del Messico per 1-0 in Honduras, gol di Alvarez al 70′. In campo anche Lozano del Napoli. In classifica, Usa e Messico hanno 3 punti in più di Costa Rica. Nell’ultima giornata, gli Usa affronteranno proprio i costaricani in quello che è un vero e proprio spareggio. Il Messico se la vedrà con El Salvador. Da ricordare che la seconda e la terza del girone accedono direttamente ai Mondiali, mentre la quarta andrà a giocare uno spareggio intercontinentale.