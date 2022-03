Mihajlovic annuncia: "La malattia è tornata, devo fermarmi di nuovo"

Redazione

26 Marzo 2022 - 12.17 Globalsport

In una conferenza, Sinisa Mihajlovic ha confermato che la leucemia che lo aveva colpito sarebbe ricomparsa e che dovrà fermarsi per provare a prenderla in tempo.

Forza Mister ❤️💙 pic.twitter.com/Fqc4Zt7JP7 — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) March 26, 2022

“La mia ripresa dopo il trapianto è stata ottima, ma purtroppo queste malattie sono subdole e bastarde. Dalle ultime analisi che ho svolto ci sono campanelli d’allarme e potrebbe presentarsi il rischio di una ricomparsa. Per evitare che questo accada dovrò fare un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere l’ipotesi negativa. Questa volta non entrerò in scivolata su un’avversario lanciato, ma giocherò in anticipo per non farlo partire”