Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna: ecco la decisione della società rossoblu

6 Settembre 2022 - 15.52

Sinisa Mihajlovic non è più l’allenatore del Bologna, l’ex campione serbo è reduce da un pessimo avvio di campionato e, soprattutto, è ancora alle prese con la lotta a una violenta leucemia. Il tecnico era stato convocato dalla società nel pomeriggio, per una riunione che ha poi portato al licenziamento dell’ex allenatore di Milan e Sampdoria.

Per la sostituzione di Mihajlovic, il Bologna sta pensando a due vecchie conoscenze della Serie A: Thiago Motta e Paulo Sousa, ex di Spezia e Fiorentina, sarebbero infatti in pole per la panchina rossoblu.