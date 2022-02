Lazio-Bologna, Mihajlovic: "Nella mia carriera mai visto un rigore del genere"

Redazione

12 Febbraio 2022 - 18.19 Globalsport

“In 40 anni di carriera non ho mai visto un rigore del genere, anche in generale non abbiamo fatto bene”. Queste le parole del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, sull’episodio che ha consentito alla Lazio di passare in vantaggio. Il riferimento alla sbracciata di Soumaoro su Zaccagni.



“Nella ripresa abbiamo creato di più, ma loro hanno sfruttato le occasioni che hanno avuto. Abbiamo sbagliato troppi passaggi – ha evidenziato Mihajlovic – non eravamo sereni nel giocare il pallone”. Il tecnico dei felsinei ha inquadrato il periodo dei suoi: “Purtroppo i risultati non ci aiutano molto. Si può avere paura di perdere, ma bisogna avere più coraggio per vincere. Bisogna allenarci per alzare la condizione fisica, prendere fiducia e ricominciare a vincere a partire dalla sfida contro lo Spezia”.