Ucraina, gli ultras della Stella Rossa e la scenografia contro la Nato: "Diamo una possibilità alla pace"

La guerra in Ucraina è da settimane l’argomento numero uno al mondo e spesso lo sport, e il mondo del calcio in particolare, hanno preso forti posizioni. A Belgrado, nell’ultima partita della Stella Rossa contro i Glasgow Rangers, gli ultras serbi hanno esposto una lunga serie di striscioni, con il macabro elenco delle guerre ‘occidentali’ che non hanno avuto il giusto risalto mediatico.

A chiudere la particolare scenografia, un lungo striscione con l’eloquente frase: “Diamo una possibilità alla pace”. I tifosi hanno poi intonato in coro la celebre canzone di John Lennon “Give peace a chance”.