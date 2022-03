Ultras dei nazi-fascisti e insulti ai napoletani: chiusa per un turno la curva del Verona

Redazione

Il giudice sportivo ha squalificato la curva del Verona per cori discriminatori, il settore dei tifosi più caldi dell’Hellas resterà chiuso per un turno.

Il Verona dovrà giocare una gara con il settore Curva Sud privo di spettatori. È la sanzione decisa dal giudice sportivo per i cori di insulto, “intonati in più occasioni”, di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della Napoli in occasione della partita di domenica scorsa, “percepiti chiaramente in tutto l’impianto durante l’intero svolgersi della gara”. Inoltre “la gravità dei fatti, la dimensione, durata e percezione dei detti cori comportano la non applicazione della sospensione dell’esecuzione della sanzione”.