Juventus, Allegri si fa serio: "Momento decisivo della stagione, vogliamo arrivare fino in fondo"

15 Marzo 2022 - 15.09 Globalsport

La Juventus vuole arrivare fino in fondo alla Champions League. Allegri non si nasconde dalle ambizioni di vittoria e, alla vigilia del ritorno contro il Villarreal dopo l’1-1 dell’andata, mette in guardia i suoi.

“Non so se questa squadra ha la qualità o la maturità per arrivare in finale, so che dobbiamo avere l’ambizione di arrivare. Partecipiamo al campionato, giochiamo la Champions, la Coppa Italia e l’obiettivo deve essere sempre massimo. Dovremo fare sempre il massimo, senza uscire con rimpianti. Questo non deve succedere. Domani è una finale secca che giochiamo in casa.”

“Dobbiamo avere l’ambizione e l’obiettivo di arrivare fino in fondo. E non dobbiamo avere mai rimpianti. Siamo nel momento decisivo della stagione, stiamo bene. Vogliamo arrivare alla sosta nelle migliori condizioni, adesso ci focalizziamo su domani”.

“Rientrano sicuramente Chiellini, Dybala e Bernardeschi, tutti importanti anche nell’ottica eventuale dei 120 minuti. Sarà ancora fuori Bonucci e con Alex Sandro non me la sento di rischiare. Domani giocherà Vlahovic, Morata è in un ottimo periodo di forma, ma in questo momento tutti stanno facendo bene, siamo diventati un gruppo granitico. Ma non abbiamo ancora fatto niente. Occhio ai pericoli, il Villarreal è una squadra esperta, con un allenatore molto bravo, concede poco e non esce mai dalla partita”