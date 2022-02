Juventus, Allegri: "Scudetto? Non voglio sognare". In Coppa probabile Kaio dal 1'

Globalsport

9 Febbraio 2022 - 14.15 Globalsport

Preroll

“A me non piace sognare, le prime tre in classifica sono lontane. L’Inter ha una gara in meno e potenzialmente è a 11 punti, il Milan e Napoli sono vicine ai nerazzurri – spiega l’allenatore – e noi dobbiamo pensare a lottare con l’Atalanta da qui alla fine del campionato”

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La squadra sta bene, abbiamo out Chiellini mentre Bernardeschi dovrebbe rientrare venerdì. Domani gioca dall’inizio Bonucci. Devo valutare Vlahovic, potrebbe giocare Kaio Jorge. La Coppa Italia è uno dei nostri obiettivi, di fronte troveremo una squadra arrabbiata”.

Middle placement Mobile

“Sono felice perché stiamo facendo un buon lavoro e siamo in corsa su tutti gli obiettivi. L’entusiasmo è giusto, ma troppa euforia non va bene. Il nostro obiettivo principale è raggiungere uno dei primi posti in campionato”.

Dynamic 1

“Ci vuole compattezza, sia quando abbiamo la palla che quando ce l’hanno i nostri avversari. Domenica lo abbiamo fatto, e dobbiamo continuare, mettendo da parte ogni obiettivo personale. Saranno quattro mesi belli e intensi”